В Нагорном Карабахе идут ожесточённые бои,- СМИ

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Армении заявило в субботу утром об ожесточённых боях на севере и юге Нагорного Карабаха. По информации армянской стороны, азербайджанская армия ввела в бой новые силы, сообщает Еuronews.



Накануне сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в которой входят представители России, Франции и США, предложили сторонам конфликта объявить гуманитарное перемирие для выноса тел погибших.

За продолжение азербайджанского наступления выступает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возлагая ответственность за начало боевых действий на Армению:

«Братское азербайджанское государство перешло к масштабному наступлению, чтобы защитить наши земли и освободить Нагорный Карабах от оккупации. Азербайджанская армия успешно продвигается и уже освободила много территорий. Всеми нашими возможностями и всем сердцем мы остаемся на стороне Азербайджана».

Азербайджанские военные заявляют об уничтожении артиллерийскими и воздушными ударами «значительного количество живой силы и техники противника». Медицинскую помощь раненым жителям Карабаха оказывают приехавшие из Армении врачи.

В пятницу по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту было выпущено четыре ракеты. В результате ракетного обстрела было повреждено здание Спасательной службы МЧС, один человек погиб, еще 11 были ранены.

Утром в субботу министерство обороны Армении заявило, что ПВО НКР сбили азербайджанские военные самолёты. Министерство обороны Азербайджана опровергло это заявление.