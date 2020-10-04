[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На утро 4 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 71 человека. Всего — 108 177

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 71 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 18;

- город Нур-Султан - 14;

- Карагандинская область - 9;

- Северо-Казахстанская область - 9;

- Акмолинская область - 4;

- Алматинская область - 4;

- Атырауская область - 3;

- Павлодарская область - 3;

- Костанайская область - 2;

- город Алматы - 1;

- город Шымкент - 1;

- Жамбылская область - 1;

- Западно-Казахстанская область - 1;

- Мангистауская область - 1.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 108 177 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Дональду Трампу сделали инъекцию коктейля из антител
  • За сутки в Узбекистане выявили 462 случая заболевания коронавирусом
  • Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com