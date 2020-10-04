На утро 4 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 71 человека. Всего — 108 177

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 71 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 18;



- город Нур-Султан - 14;

- Карагандинская область - 9;

- Северо-Казахстанская область - 9;

- Акмолинская область - 4;

- Алматинская область - 4;

- Атырауская область - 3;

- Павлодарская область - 3;

- Костанайская область - 2;



- город Алматы - 1;



- город Шымкент - 1;



- Жамбылская область - 1;



- Западно-Казахстанская область - 1;



- Мангистауская область - 1.



Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 108 177 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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