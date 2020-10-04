На утро 4 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 71 человека. Всего — 108 177

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 71 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 18;
- город Нур-Султан - 14;
- Карагандинская область - 9;
- Северо-Казахстанская область - 9;
- Акмолинская область - 4;
- Алматинская область - 4;
- Атырауская область - 3;
- Павлодарская область - 3;
- Костанайская область - 2;
- город Алматы - 1;
- город Шымкент - 1;
- Жамбылская область - 1;
- Западно-Казахстанская область - 1;
- Мангистауская область - 1.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 108 177 случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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