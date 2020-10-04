В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 95 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 95 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 103 205 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 102;

- Нур-Султан - 13 648;

- Атырауская область - 10 529;

- Карагандинская область - 9802;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6747;

- Шымкент - 4945;

- Алматинская область - 4794;

- Жамбылская область - 4047;

- Северо-Казахстанская область - 3921;

- Павлодарская область - 3771;

- Туркестанская область - 3327;

- Акмолинская область - 3281;

- Актюбинская область - 3196;

- Кызылординская область - 3113;

- Костанайская область - 2924;

- Мангистауская область - 2673.

Коронавирус в Казахстане

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