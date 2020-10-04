В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 95 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 95 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 103 205 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 102;
- Нур-Султан - 13 648;
- Атырауская область - 10 529;
- Карагандинская область - 9802;
- Восточно-Казахстанская область - 8385;
- Западно-Казахстанская область - 6747;
- Шымкент - 4945;
- Алматинская область - 4794;
- Жамбылская область - 4047;
- Северо-Казахстанская область - 3921;
- Павлодарская область - 3771;
- Туркестанская область - 3327;
- Акмолинская область - 3281;
- Актюбинская область - 3196;
- Кызылординская область - 3113;
- Костанайская область - 2924;
- Мангистауская область - 2673.
Коронавирус в Казахстане
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