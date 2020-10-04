В Монголии за сутки не выявили ни одного заболевшего коронавирусом

- Монголия, происшествия
- 10:07, 04 октября 2020
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CentralAsia (MNG) - В Монголии 3 октября проведено 653 теста на коронавирус, и ни один из них не показал положительного результата. Об этом сегодня сообщил Минздрав.
Всего в Монголии зарегистрировано 313 случаве заболевания коронавирусом, выздоровели 307 пациентов, 6 человек проходят лечение, случаев смерти не зарегистрировано.
Из 6 пациентов у 5 болезнь протекает в легкой форме, а состояние одного человека врачи оценивают как тяжелое.
Коронавирус в Монголии
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