В Монголии за сутки не выявили ни одного заболевшего коронавирусом

CentralAsia (MNG) - В Монголии 3 октября проведено 653 теста на коронавирус, и ни один из них не показал положительного результата. Об этом сегодня сообщил Минздрав.

Всего в Монголии зарегистрировано 313 случаве заболевания коронавирусом, выздоровели 307 пациентов, 6 человек проходят лечение, случаев смерти не зарегистрировано.

Из 6 пациентов у 5 болезнь протекает в легкой форме, а состояние одного человека врачи оценивают как тяжелое.





Коронавирус в Монголии

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