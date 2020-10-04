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  4 октября 2020
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За сутки в Узбекистане выявили 462 случая заболевания коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:30 часов 3 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 58 238 (+97). За сутки скончались 2 больных коронавирусом и общий показатель достиг 477.

В настоящее время из выявленных 58 238 пациентов выздоровели 54 854 человека, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 94 процента.

Из 2 907 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 573 находятся в тяжелом, а 252 – крайне тяжелом состоянии.

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