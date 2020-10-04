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  4 октября 2020
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Госсекретарь США Майк Помпео отложил визиты в Монголию и Южную Корею

CentralAsia (MNG) -  Госсекретарь США Майк Помпео ограничит свою поездку по странам Азии визитом в Японию с 4 по 6 октября. Об изменениях в графике главы ведомства сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Ранее в Госдепартаменте сообщали, что Помпео, помимо Японии, планирует посетить Монголию и Южную Корею. Поездка должна была продлиться с 4 по 8 октября.

«Госсекретарь Помпео планирует снова отправиться в Азию в октябре и будет работать над тем, чтобы перенести визиты на предстоящую поездку, до которой осталось всего несколько недель», — говорится в обновленном сообщении ведомства.

В Госдепартаменте отметили, что в Токио Помпео проведет встречи с главами МИД Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в котором участвуют США, Австралия, Индия и Япония.

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