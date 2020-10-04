Ближайшие несколько дней, я думаю, будут настоящим испытанием, - Трамп рассказал о своём состоянии

CentralAsia (CA) - Дональд Трамп в видео, записанном в больничной палате, сказал, что чувствует себя гораздо лучше и надеется "скоро вернуться". Его заявление прозвучало после противоречивых сообщений от Белого дома о состоянии президента США после заражения Covid-19, пишет Би-би-си.



Лечащий врач Трампа Шон Конли ранее заявил в субботу журналистам, что группа медиков, наблюдающая президента, "чрезвычайно довольна прогрессом" в лечении. Как сообщается, в последние 24 часа у Трампа была нормальная температура.

Президент был госпитализирован в качестве меры предосторожности, вновь подчеркнул Конли. По его словам, кашель и насморк у пациента стали менее сильными, хотя президент чувствует себя усталым.

"Мы очень пристально следим за любыми признаками осложнений, связанных с коронавирусом или прописанным ему лечением. Мы следим за работой его сердца, почек и печени. Все это в норме", - сказал член группы наблюдающих Трампа врачей Шон Дули.

"Президент не был подключен к кислородному аппарату сегодня утром, у него не было трудностей с дыханием", - подчеркнул он.

Позже лечащий врач Конли сообщил, что он настроен "осторожно-оптимистично", поскольку Трамп не нуждается в кислороде, хотя еще и не избавился полностью от проблем. Трамп повторно принял дозу препарата ремдесивир.

Сам Трамп писал в субботу в "Твиттере": "Врачи, медсестры и весь персонал великолепного медицинского центра Уолтера Рида, также как и присоединившиеся к ним коллеги из других не менее великолепных центров, - потрясающие люди. Благодаря им я чувствую себя хорошо".

Позже он выложил в "Твиттере" видео продолжительностью четыре минуты, записанное в больничной палате. Он выглядел усталым и был одет в пиджак без галстука.

В первую очередь он поблагодарил врачей и медсестер Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, который он назвал лучшим, по его мнению, в мире.

"Я прибыл сюда, чувствуя себя не так хорошо. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, - сказал он. - Я должен вернуться [к работе], потому что мы по-прежнему должны делать Америку снова великой".

"Мы должны закончить эту работу. Я вернусь... Думаю, я скоро вернусь, - добавил Трамп. - И я жду с нетерпением, когда когда можно будет завершить [избирательную] кампанию так, как мы ее начали и вели".

По словам Трампа, то, что с ним случилось, происходит с миллионами во всем мире. "Посмотрим, что будет в последующие пару дней", - добавил он. Эти дни, по словам президента, будут решающими в его борьбе с коронавирусом.

"Ближайшие несколько дней, я думаю, будут настоящим испытанием, и мы увидим, что произойдет в следующие пару дней", - сказал Трамп, сидя за круглым столом перед американским флагом.

Видео за час набрало 3 млн просмотров.

Обращение Трампа прозвучало спустя несколько часов после того, как прозвучали разные оценки состояния его здоровья со стороны представителей его администрации, которые оставили без ответа вопрос, насколько же сильно заболел президент, отмечает агентство Рейтер.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в субботу подтвердил, что состояние президента Трампа ухудшилось в пятницу после того, как ему поставили диагноз.

"Вчера мы были действительно обеспокоены, - сказал он в эфире телеканала Fox News. - У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови резко снизился".

Симптомы вызывали обеспокоенность

Лечащие Трампа врачи пока не могут сказать, когда он будет выписан из клиники и вернется в Белый дом.

Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Белому дому, сообщал, что в последние сутки некоторые симптомы вызывали обеспокоенность и что следующие 48 часов могут стать определяющими для дальнейшего протекания болезни и определения курса лечения (эту же мысль позже высказал и сам Трамп).

Этот же близкий к администрации Трампа источник, который также отметил, что о прямой дороге к выздоровлению говорить еще рано, цитируют и другие американские СМИ, не называя его имени. Однако, как пишет репортер Си-эн-би-си Эймон Джейверс, журналисты знают этого человека, и, по их оценке, его информация вызывает доверие.

Несколько американских СМИ сообщают, что президенту Трампу давали кислород в Белом доме перед отъездом в клинику.

Газета New York Times цитирует двух официальных лиц, сказавших, что в пятницу у Трампа было затруднено дыхание, уровень кислорода у него в крови упал, что и заставило врачей подключить его к кислородному аппарату.

Агентство Ассошиэйтед пресс также подтверждает это, цитируя свой источник.

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Белый дом пытается разъяснить противоречие, возникшее после слов врачей, рассказывавших о лечении Трампа.

Администрация президента заявила, что один из врачей оговорился, сказав, что президент болен уже 72 часа. Как сообщается, врач Белого дома Конли имел в виду, что Трамп болеет третий день, то есть с вечера четверга.

72 часа означали бы, что диагноз Трампу поставили в среду утром, перед тем, как он отправился в Миннесоту, где продолжил свою предвыборную кампанию, а также в Нью-Джерси, где встречался со спонсорами кампании.

Это также означало бы, что прошло более 36 часов, прежде чем Трамп объявил в "Твиттере", что заразился коронавирусом.

Белый дом также заявил, что другой врач имел в виду "второй день", а не 48 часов с момента начала приема Трампом экспериментального комплекса препаратов Regeneron.

Президент США лег в военный госпиталь меньше чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Врачи говорят, что это сделано в целях предосторожности, а представитель Белого дома - что у Дональда Трампа симптомы болезни в легкой форме.

Трампа, у которого, как и у его жены Мелании, накануне был диагностирован коронавирус, доставили на вертолете из Белого дома в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд (это недалеко от Вашингтона).

Президент США поднялся на борт вертолета самостоятельно.

Трамп прошел через лужайку Белого дома к вертолету Marine One, чтобы совершить короткий перелет в госпиталь. Он был в маске и деловом костюме и не проявлял никаких видимых признаков болезни, комментировала New York Times.

Трамп ничего не сказал стоявшим поблизости журналистам, но поднял большой палец вверх.

Когда вертолет приземлился, Трамп пересел в автомобиль и проехал на нем до медицинского центра. Там он проведет несколько дней, сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Белый дом заявил, что президент продолжит выполнять свои обязанности и во время пребывания в госпитале.

Сам Трамп уже после госпитализации написал в "Твиттере": "Я думаю, все идет хорошо! Спасибо вам за все. С любовью!"

Перед отлетом в госпиталь Трамп размесил в "Твиттере" короткое видеообращение, в котором благодарил за слова поддержки в свой адрес.

"Я думаю, у меня все хорошо, но мы собираемся удостовериться в том, что все идет как надо", - сказал он.

Врач Трампа после госпитализации президента говорил, что президенту "не требуется дополнительный кислород, но по согласованию со специалистами было решено начать терапию ремдесивиром". "[Трамп] принял свою первую дозу и отдыхает", - рассказывал Конли.

Согласно исследованиям, ремдесивир, который изначально был разработан для лечения вируса Эболы, нарушает способность вируса размножаться и может сократить продолжительность симптомов",

В пятницу еще до госпитализации Конли заявил, что президент "в качестве меры предосторожности получил 8-граммовую дозу коктейля из антител, разработанных компанией Regeneron", в Белом доме.

Антитела "прилипают" к коронавирусу, защищая клетки организма и делая вирус более заметным для иммунной системы. Подобное лечение все еще считается экспериментальным и пока не было одобрено регуляторами. Хотя многие надеются на эти методы лечения, несколько врачей выразили удивление, что президент воспользовался ими на данной стадии исследований.

Трамп также принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин, рассказал Конли.

Специалисты предупреждают, что 74-летний президент находится в группе риска, несмотря на общее удовлетворительное состояние здоровья. Причина - его возраст и вес.

Госпитализация Трампа, сообщил Белый дом, потребовалась в качестве "меры особой предосторожности".

Тем временем бывший советник президента Келлиэнн Конуэй в пятницу вечером сообщила в "Твиттере", что ее тест на коронавирус также оказался положительным.

В прошлую субботу она была среди тех, кто присутствовал на церемонии выдвижения Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США, которая прошла в Розовом саду Белого дома.

Тесты сенаторов-республиканцев Майка Ли и Том Тиллиса, которые были на этой церемонии, также выявили заражение Covid-19.

Заразился также глава предвыборного штаба президента Билл Стипен. Он летал с Трампом и также заболевшей советницей президента Хоуп Хикс на дебаты в Кливленд.

Соперник Трампа на президентских выборах Джо Байден временно снимает с показа политическую предвыборную рекламу негативного характера, направленную против президента США.

Как сообщала при этом телекомпания Си-эн-эн, пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Тим Мертау заявил, что кампания не пойдет на аналогичный шаг. Он объяснил это тем, что в пятницу Байден критиковал своего соперника. "Теперь он хочет похвалы за свое великодушие?" - сказал собеседник Си-эн-эн.

Тем не менее Байден пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления. Всего наилучшего пожелал Трампу и другой его политический противник - экс-президент Барак Обама.

Многие представители Демократической партии также пожелали здоровья Трампу. Глава Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая много конфликтовала с Трампом во время слушаний по импичменту, заявила, что теперь еще больше молится за президента. Она также надеется, что болезнь Трампа станет уроком для страны.