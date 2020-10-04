Белый дом подтвердил ухудшение состояния Трампа

CentralAsia (CA) - Состояние заболевшего коронавирусной инфекцией президента СЩА Дональда Трампа вызывало опасение утром в пятницу, 2 октября. Об этом заявил глава администрации Белого дома Марк Медоуз, передает Fox News.

По его словам, после того, как главе государства поставили положительный диагноз COVID-19, его состояние резко ухудшилось. «У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови сильно упал. Мы были очень обеспокоены», — сказал Медоуз.

Ранее 3 октября американские СМИ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писали, что в течение первых после заражения суток жизненные показатели Трампа были «очень тревожными».

Медоуз добавил, что сейчас состояние президента значительно улучшилось, уровень сатурации нормализовался, а температура спала. До этого об улучшении показателей здоровья Трампа заявлял его лечащий врач Шон Конли. По словам медика, насыщение крови кислородом у высокопоставленного пациента составляет 96-98%. Конли отметил, что всю первую половину субботы глава государства работал и не испытывал проблем с передвижением.

Из-за болезни Трампу пришлось приостановить свою предвыборную кампанию — все мероприятия с его участием либо отменены, либо перенесены в онлайн-формат.

Конли рассказывал, что президенту назначили экспериментальное лекарство от коронавируса ремдесивир, а также сделали инъекцию коктейля из антител. Врач сообщил, что медики из центра Уолтера Рида оценивают состояние Трампа как с осторожным оптимизмом.

Как сообщалось ранее, сам Трамп записал из больницы видеопослание, в котором заявил об улучшении своего самочувствия и ожидании скорого возвращения к предвыборной гонке.