Президент Азербайджана И.Алиев сообщил о взятии села Мадагиз и сразу переименовал его

- Кыргызстан, общество
- 11:08, 04 октября 2020
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CentralAsia (KG) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией под контроль села Мадагиз.
«Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш», - написал он в субботу в своем твиттере.
Bu gün #Azərbaycan ordusu #Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir. #Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2020
«Я возвращаю историческое название селу Мадагиз. С 3 октября оно называется Суговушан», — заявил Алиев.
2020-ci il oktyabrın 3-dən #Madagizin tarixi adını bərpa edirəm. Bundan sonra #Suqovuşan adlandırılır. #Qarabağ #Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2020
«Село Талыш Тертерского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбяй и Гуйчаг Джабраильского района, села Ашагы Абдульрахманлы Физулинского района освобождены», - говорится в сообщении Алиева в твиттере.
Накануне министерство обороны Азербайджана сообщало, что азербайджанские военные взяли под контроль высоты вокруг селения Мадагиз на Агдаринском направлении в Нагорном Карабахе.