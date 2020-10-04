Президент Азербайджана И.Алиев сообщил о взятии села Мадагиз и сразу переименовал его

CentralAsia (KG) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией под контроль села Мадагиз.

«Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш», - написал он в субботу в своем твиттере.

«Я возвращаю историческое название селу Мадагиз. С 3 октября оно называется Суговушан», — заявил Алиев.

«Село Талыш Тертерского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбяй и Гуйчаг Джабраильского района, села Ашагы Абдульрахманлы Физулинского района освобождены», - говорится в сообщении Алиева в твиттере.

Накануне министерство обороны Азербайджана сообщало, что азербайджанские военные взяли под контроль высоты вокруг селения Мадагиз на Агдаринском направлении в Нагорном Карабахе.

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