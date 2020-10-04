Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 9 895

CentralAsia (TJ) - На сегодня, 4 октября, в Таджикистане зафиксировано 9 895 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

По данным Минздрава, на сегодня в стране Таджикистан погибло уже 77 человек, летальность составляет 0.78%.

Полностью вылечили от вируса 8 707 человек, восстановление составляет 87.99%. Таджикистан занимает 104 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Коронавирус в Таджикистане

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