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  4 октября 2020
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Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 9 895

CentralAsia (TJ) -  На сегодня, 4 октября, в Таджикистане зафиксировано 9 895 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

По данным Минздрава, на сегодня в стране Таджикистан погибло уже 77 человек, летальность составляет 0.78%.

Полностью вылечили от вируса 8 707 человек, восстановление составляет 87.99%. Таджикистан занимает 104 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Коронавирус в Таджикистане
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