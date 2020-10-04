Пресс-секретарь президента России Песков ответил на вопрос о вводе российских миротворцев в Карабах

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вводе российских миротворцев в Карабах. По его словам, такое допустимо только с согласия обеих сторон конфликта. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в рамках Минской группы ОБСЕ.



Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал Песков.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе, сказал, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ».

Введение миротворцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику практически невозможно, Азербайджан не пошел на это в 1994 году, тем более он не согласится сейчас, говорит собеседник РБК в армянском правительстве.

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Вооруженные столкновения в районе Нагорного Карабаха продолжаются с 27 сентября. В Армении, Азербайджане и НКР объявлены военные положения и мобилизация. В боях применяется артиллерия, танки, авиация.

Вооруженные столкновения в районе Нагорного Карабаха продолжаются с 27 сентября. В Армении, Азербайджане и НКР объявлены военные положения и мобилизация. В боях применяется артиллерия, танки, авиация.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что вооруженные силы страны заняли семь населенных пунктов в трех районах Карабаха. «Сегодня Азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района», — написал Алиев.



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https://www.rbc.ru/politics/03/10/2020/5f78d84e9a7947271228de14