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  4 октября 2020
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Армянские силы подвергли бомбардировке второй по величине город Азербайджана (видео)

CentralAsia (KG) -  Город Гянджа подвергся ракетному обстрелу с территории Армении, сообщило Министерство обороны Азербайджана. Минобороны Армении отрицает обстрел населенных пунктов Азербайджана.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что азербайджанский город был обстрелян с их территории в ответ на обстрелы Степанакерта.

Гянджа с населением в 335 тыс. человек является вторым по величине городом Азербайджана.

«Армянские вооруженные силы обстреливают Гянджу»,— говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства. Несколько часов назад Баку обвинил Ереван в обстрелах двух азербайджанских городов — Тертер и Горадиз.

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