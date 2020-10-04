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  4 октября 2020
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В России обновили рекорд мая, выявив более 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Суточное число заболевших превысило отметку 10 тыс. впервые с 15 мая.

Всего в стране с начала пандемии стало известно об 1 215 001 заболевшем, из них 979 143 человека выздоровели, а 214 500 сейчас проходят лечение.

Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Москве (3327), общее число больных в столице выросло до 303 940. Это самый высокий показатель по России, за Москвой идут Подмосковье, где известно о 74 631 случае заражения, и Санкт-Петербург — там зарегистрировали 44 358 больных.

Также за последние 24 часа в России умерли 107 человек с подтвержденным коронавирусом. С учетом этих случаев общее число смертей после заболевания в стране выросло до 21 358, по информации федерального штаба.

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