В Узбекистане на реконструкцию построенного недавно и обрушившегося моста стоимостью $633 тыс направят почти $1 млн

CentralAsia (UZ) - Как сообщалось ранее, в Сурхандарьинской области обрушился на днях мост, проходящий через территорию Кумкурганского района. Мост был построен за 6,5 млрд сумов ($633 тыс) и сдан в эксплуатацию более 1,5 года назад.

Как сообщил начальник дорожного отдела №340 Кумкурганского района Хусан Рахимов, реконструкция данного моста обойдется в 9,6 млрд сумов ($935 тыс). По словам Рахимова, обрушение моста было вызвано селевыми потоками, сообщили местные СМИ. «Сейчас на ремонт моста выделено 9,6 млрд сумов. Строительные работы будет проводить компания Xushboq-Ali-Ango, которая имеет соответствующий опыт. Мост пришел в негодность из-за стихийного бедствия», — сказал Хусан Рахимов.

В настоящее время проводится расследование по делу об обрушении.