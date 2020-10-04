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  4 октября 2020
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В Израиле прошли новые протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху

CentralAsia (CA) -  В Израиле в субботу, 3 октября, снова прошли демонстрации с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, несмотря на действующие в стране карантинные меры, вызванные новой вспышкой заболевания COVID-19.Об этом сообщает Еuronews.

Протесты против Нетаньяху не утихают с лета. Его обвиняют в коррупции и неправильной реакции на коронавирусную пандемию. В настоящее время в Израиле наблюдаются одни из самых высоких темпов распространения инфекции в мире. Даже введение правительством строгого карантина оппозиция расценивает как способ задушить уличные протесты.

Организаторы акций протеста призвали своих сторонников организовывать демонстрации вблизи своих домов во избежание грубого нарушения карантинных правил. На площади Хабима в центре Тель-Авива, где собралась самая большая толпа протестующих, полицейские проверяли документы, чтобы узнать место жительство их владельцев. Несколько человек были задержаны. Для сдерживания и рассеивания толпы на площадь выдвинулась конная полиция.

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