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  4 октября 2020
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Ангела Меркель потребовала немедленно прекратить боевые действия в Карабахе
Ангела Меркель
Ангела Меркель

CentralAsia (CA) -  Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого они обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Канцлер выразила обеспокоенность продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры», — сказано в сообщении.

Кроме того, Меркель поддержала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября. Также, по словам Деммер, канцлер выступила за прекращение огня еще и по гуманитарным причинам для спасения жизней солдат.

1 октября лидеры стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп в совместном заявлении призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

В районе непризнанной республики Нагорный Карабах (НКР) с 27 сентября возобновились вооруженные столкновения. В Армении, Азербайджане и НКР объявлены военное положение и мобилизация. Первые две страны обвиняют друг друга в начале вооруженный действий. Армения и Азербайджан сообщают о жертвах, на поле боя применяются артиллерия, танки, авиация.

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