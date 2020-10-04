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  4 октября 2020
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В Минске власти применили водометы для разгона протестующих

CentralAsia (CA) -  В Минске на проспекте и площади Независимости, а также у Дворца республики замечено скопление спецтехники. Об этом сообщает Tut.by.

На видеозаписях, опубликованных на сайте, видны автозаки, водометы и «другая военная техника». Как рассказывают читатели Tut.by, в районе площади Независимости «все занято силовиками».

Сегодня в Минске должна пройти акция в поддержку политзаключенных. Протестующие собираются пройти от Стелы до ЦИП на Окрестина.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа и продолжаются до сих пор. Каждое воскресенье оппозиция устраивает марши, в которых принимают участие десятки и сотни тысяч человек. Прошлая акция состоялась 27 сентября. По данным МВД, на ней было задержано 350 человек.

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