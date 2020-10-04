Президент Азербайджана И.Алиев заявил об освобождении города Джабраил на южном фронте в Карабахе

CentralAsia (KG) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении города Джабраил на южном фронте в Карабахе.

«Сегодня азербайджанская армия освободила города Джабраил и ряд сел», - написал Алиев в Twitter.

Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonunun bir neçə kəndini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 4, 2020

Как передает РИА Новости, минобороны Армении назвало ложью заявление о взятии Азербайджаном города Джабраила.

Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией под контроль села Суговушан (армянское название Мадагиз). Армянская сторона также опровергла это сообщение, заявив о разгроме крупных азербайджанских сил на подступах к селу.

Джабраил находится на южном участке фронта, где Азербайджанские силы пытаются отрезать армянскую границу с Ираном, откуда поступает военное снабжение для Нагорного Карабаха, включая российского производства.

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