Президент Азербайджана И.Алиев заявил об освобождении города Джабраил на южном фронте в Карабахе

- Кыргызстан, общество
- 19:45, 04 октября 2020
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- Обновлено: 20:01, 04 октября 2020 English
CentralAsia (KG) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении города Джабраил на южном фронте в Карабахе.
«Сегодня азербайджанская армия освободила города Джабраил и ряд сел», - написал Алиев в Twitter.
Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonunun bir neçə kəndini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 4, 2020
Как передает РИА Новости, минобороны Армении назвало ложью заявление о взятии Азербайджаном города Джабраила.
Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией под контроль села Суговушан (армянское название Мадагиз). Армянская сторона также опровергла это сообщение, заявив о разгроме крупных азербайджанских сил на подступах к селу.
Джабраил находится на южном участке фронта, где Азербайджанские силы пытаются отрезать армянскую границу с Ираном, откуда поступает военное снабжение для Нагорного Карабаха, включая российского производства.