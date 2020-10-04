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  5 октября 2020
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Японский дизайнер и основатель бренда Kenzo умер от COVID

CentralAsia (UZ) -  Модельер Кендзо Такада умер от коронавируса в возрасте 81 года. Японский дизайнер и основатель модного дома Kenzo скончался в воскресенье, 4 октября, в одной из больниц во французской коммуне Нейи-сюр-Сен, сообщает РБК.

Такада родился 27 февраля 1939 года в японской префектуре Хёго. Он получил образование в школе для модельеров Bunka Gakuen в Токио, а в 1965 году переехал во Францию.

Бренд Kenzo был основан Такадой в 1970 году. В Париже дизайнер открыл свой первый бутик под названием Jungle Jap, там же состоялся первый показ мод. На следующий год он представил свою коллекцию в Нью-Йорке и Токио.

C 1983 года Такада начал заниматься мужской модой. Через пять лет Kenzo выпустил первую линию одежды для детей и товаров для дома, а еще через год — парфюмерную продукцию.

В 1993 году Кендзо продал свой бренд концерну LVMH, а спустя шесть лет ушел из модного дома и занялся авторскими проектами. В 2004 году Такада запустил бренд Gokan Kobo, занявшись созданием посуды, аксессуаров и предметов интерьера.

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