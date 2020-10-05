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  5 октября 2020
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Кинематографисты подчеркивают необходимость государственных инвестиций в монгольское киноискусство

CentralAsia (MNG) -  Настало время, чтобы государство обратило внимание на сферу киноискусства Монголии, подчеркнули участники конференции «Монгольское киноискусство 2020», которая прошла 1 октября.

Конференция, организованная Монгольской национальной кинокомиссией, охватывала такие темы, как коронавирусная инфекция и киноискусство, возможности выхода монгольских фильмов на мировой рынок, текущая ситуация и роль внештатных режиссеров и художников, продюсеров, кинотеатров, и распространители контента.

Глава Монгольской национальной кинокомиссии М.Оргил сказал: «На данный момент крайне необходимо вывести качество и уровень нашего киноискусства на международный уровень. Монгольские фильмы начнут смотреть во всем мире благодаря созданию фильмов, получивших награды международных кинофестивалей, таких как Каннский кинофестиваль, Берлинский международный кинофестиваль, Венецианский международный кинофестиваль, а также «Оскар» через 5–10 лет. Это также приведет к росту туризма, воспринимаемой ценности монгольских граждан, а также к стоимости продуктов, произведенных в Монголии. Мы организуем эту конференцию с целью объединения усилий и помощи нашему государству в понимании важности этого вопроса».

Актриса, режиссер Б.Эрдэнэцэцэг сказала: «Монгольская киноиндустрия с 1998 по 2008 год находилась в тяжелом положении. С годами любители кино стали снимать много фильмов. Хотя у киноискусства есть деловая сторона, фильм должен быть произведением искусства. Поскольку это форма «вложения» в интеллект и мировоззрение наших граждан, кинопроизводства следует избегать, если оно не делается профессионально. Пришло время государству уделить этой сфере особое внимание. Я считаю, что государство должно ежегодно вкладывать определенные средства в кинопроизводство».

Режиссер Ж.Сэнгэдорж сказал: «Лишь определенное количество отдельных режиссеров в настоящее время снимают фильмы для широких масс. То же самое и во всем мире. Однако есть и независимые режиссеры, которые снимают и артхаусные фильмы. Самым важным насущным вопросом для нас является вопрос о том, как мы должны помочь нашей аудитории увидеть очарование монгольских фильмов».

Поскольку Закон о фильмах был включен в повестку дня осенней сессии парламента, вскоре будет проводиться политика в этой области и увеличится поддержка со стороны правительства. Ожидается, что после этого качество и содержание фильмов улучшатся благодаря созданию артхаусных фильмов, подчеркнули официальные лица Монгольской национальной кинокомиссии.

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