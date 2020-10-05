Первый снег заставил монголок взять на руке спицы

CentralAsia (MNG) - Ранее октября в столице Монголии выпал снег и многие монголки взяли на руке вязальные спицы, чтобы связать перчатки и шарфы. Ну вот настало время начать вязать перчатки и носочки для своих детей.





Есть разные способы вязания перчаток спицами, но большинства молодых монголок унаследовали у мамы. Последние время в Монголии в тренде ручной работы и экологически чистой одежды для младенцев. Вот первый снег подстегивает эту тенденцию среди молодых мам.

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