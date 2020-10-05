Отброчный чемпионат Азии по футболу среди девочек пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) - Федерация футбола Монголии была выбрана для проведения отборочных матчей чемпионата Азиатской футбольной конфедерации (АФК) среди девочек до 17 и до 20 лет в марте и апреле 2021 года.

Азиатская конфедерация футбола, АФК (англ. Asian Football Confederation, AFC) — главная футбольная организация в Азиатском регионе и Австралии. Основана 8 мая 1954 года. Штаб-квартира расположена в столице Малайзии Куала-Лумпуре. В АФК входят 47 стран-членов.

В АФК состоят соответствующие континентальному расположению страны, включая также некоторые тихоокеанские государства и территории, которые ранее состояли в Конфедерации футбола Океании (Гуам, Австралия, Тайвань, Северные Марианские острова).

Коронавирус в Монголии

Карта распространения