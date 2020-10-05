Невероятное звучание монгольского пения горлового (хөөмий) дуэта отца и дочери. Видео

CentralAsia (MNG) - В.Батзориг — всемирно признанный и уважаемый музыкант, мастер монгольского горлового пения (хөөмий). И последнее видео, которое появилось на его канале YouTube, где он регулярно набирает миллионы просмотров, — это великолепный дуэт с дочерью.

Сидя рядом со своей маленькой девочкой на семейном диване, В.Батзориг играет на товшууре, западно-монгольской лютне с двумя струнами, и угощает ее невероятным монгольским горловым пением.



В старинном стиле, практикуемом монголами, певец выдерживает низкую ноту и одновременно поет более высокие ноты поверх нее. Это своего рода обертонное пение, такое особенное и красивое, что в 2009 году оно было внесено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Горловое пение — техника пения с необычной артикуляцией в глотке или гортани, характерная для традиционной музыки монголов. Обычно горловое пение состоит из основного тона (низкочастотного «жужжания») и верхнего голоса, который движется по тонам натурального звукоряда (обычно используются 4 — 13 обертоны). Три новых элемента, представленных Монголией, включены в Репрезентативный список нематериальных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На своём 5-ом заседании межправительственый комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, что проходит в кенийской столице Найроби, рассмотрел заявки на включение в список ЮНЕСКО 46 элементов из 29 государств. Так, в данный Репрезантивный список включены национальный праздник Монголии Наадам, традиционное искусство хөөмий /горловое пение/, и соколиная охота, прошение о чём было подано вместе с 12 странами Азии, Европы и Аравии.

В.Батзориг — учитель музыки и музыкант, обучался игре на морин хуур в Институте культуры Улан-Батора. В настоящее время он является участником Хөсөгтөн, группы, состоящей из монгольских народных музыкантов, получивших классическое образование, которые черпают вдохновение в своей музыке из древних монгольских традиций. Группа сочетает в себе исторические мелодии горлового пения и традиционные инструменты с западными классическими инструментами.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения