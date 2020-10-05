Монголы выступают против Китая за несколько дней до слухи визита Помпео

CentralAsia (MNG) - Десятки людей, требующих освобождения этнических монголов, арестованных в Китае за критику неоднозначной языковой политики, собрались в столице Монголии в четверг, за несколько дней до слухи визита госсекретаря США Майка Помпео.

Страна Монголия соседствует с китайским автономним районом Внутренняя Монголия, где недели протестов и бойкотов школ были вызваны политикой, требующей, чтобы школы преподавали политику, историю и литературу на мандаринском, а не на местном языке.

Ранее сообщается, что госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе остановится в Улан-Баторе во время азиатского турне, которое также включает Японию и Южную Корею, но не включает Китай.

Однако Помпео отменил свой план нанести визит в Монголию и Корею из-за положительного теста коронавируса у Трампа. Госсекретарь США Майк Помпео на этой неделе прервет свою поездку в Азию, сообщила в субботу пресс-секретарь ведомства, посетив Японию, но пропустив запланированные остановки в Монголии и Южной Корее. Изменение расписания произошло, когда президент Дональд Трамп госпитализирован недалеко от Вашингтона после положительного результата теста на Covid-19.

Некоторые протестующие — в масках в качестве меры предосторожности против коронавируса — были одеты в традиционную монгольскую одежду и несли плакаты с изображениями предполагаемых зверств китайцев против этнических монголов.

Визит министра иностранных дел Китая Ван И в Монголию в прошлом месяце также был омрачен протестами.

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