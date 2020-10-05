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  5 октября 2020
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160 граждан Монголии вернулись на родину из Казахстана

CentralAsia (MNG) -  По решению Правительства и Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) застрявшие за границей граждане постепенно вывозятся спецрейсами на родину. Ожидается, что в этом месяце около 2700 человек будут доставлены домой 11 рейсами.

По данным оперштаба ГЧК, самолет специального назначения рейсом Нурсултан — Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа 4 октября в 08:15. Самолет доставил домой 160 человек.

В Казахстане всего с начала пандемии в стране выявлено 108 177 случаев заражения коронавирусом.

Что касается граждан Монголии, то здесь 9 семей с маленькими детьми, 8 пожилых людей, 29 человек по состоянию здоровья, 4 беременные женщины и 110 человек с другими уважительными причинами прибыли на родину.

Они были изолированы в НИЦИЗ, Центральном военном госпитале, Центре переподготовки и обучения и реабилитации ГУЧС, санатории Жаргалант и Наранбулаг.

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