В Монголии обсуждалось использование цифровых подписей

CentralAsia (MNG) - 28 сентября Постоянный комитет по инновациям и электронной политике провел обсуждение электронного использования цифровых подписей и официальной переписки между государственными органами.

Отметив, что менее 100 лет назад сельское хозяйство и животноводство доминировали в мировой экономике и впервые были разработаны промышленные технологии, председатель постоянной комиссии Н.Учрал сказал: «Это очень короткий срок по сравнению с историей человеческой цивилизации. Однако за последние 20 лет искусственный интеллект и цифровизация на основе блокчейнов, а также ряд технологических прорывов поставили перед собой совершенно новую задачу и требуют политики развития».

«В соответствии с Постановлением парламента № 52 от 13 мая 2020 года был утвержден долгосрочный программный документ« Перспектива-2050 ». В рамках цели создания «надлежащего управления» документ определяет конкретные политики в рамках темы «умного управления», «умной структуры» и цифровизации частной системы граждан Монголии. В течение следующих 30 лет Монголия работает над созданием электронного правительства или системы интеллектуального правительства, которая позволит ей выполнять свою основную миссию по обслуживанию своих граждан», - продолжил он. «В рамках этой цели мероприятия планировалось реализовать в три этапа: успешное электронное правительство на 2020-2030 годы, эффективное электронное правительство на следующие 10 лет и электронное правительство, ориентированное на граждан».

«Нашим первым приоритетом является создание эффективной политики электронного правительства и правовой среды, обеспечивающей информационную безопасность», - добавил он.

Директор Главного архивного управления Монголии С.Энхбаатар выступил с докладом о Законе об архивах и электронном учете, председатель Управления по связи и информационным технологиям (Communications and Information Technology Authority-CITA) Б. Болор-Эрдэнэ доложила о проекте электронной Монголии, а руководитель Департамента планирования ИТ-политики CITA Б. Билэгдэмбэрэл представил общую схему и проблемы электронной переписки между государственными органами.

С.Энхбаатар сообщил, что в новой редакции Закона «Об архивах» предусмотрено создание государственной базы данных, перевод архивных документов в электронный вид, контроль безопасности и электронная подпись документов.

Б.Болор-Эрдэнэ подчеркнула, что граждане сталкиваются с такими трудностями, как заторы на дорогах, бюрократия и трудоемкий доступ к общественным услугам. «Проект «Электронная Монголия» будет предлагать государственные услуги в режиме онлайн. После завершения проекта «Электронная Монголия» граждане смогут получить 181 государственную услугу через мобильное приложение», - сказала она.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП), или Цифровая подпись (ЦП) позволяет подтвердить авторство электронного документа (будь то реальное лицо или, например, аккаунт в криптовалютной системе). Подпись связана как с автором, так и с самим документом с помощью криптографических методов, и не может быть подделана с помощью обычного копирования.

ЭЦП — это реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента формирования подписи (целостность), принадлежность подписи владельцу сертификата ключа подписи (авторство), а в случае успешной проверки подтвердить факт подписания электронного документа (неотказуемость).

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