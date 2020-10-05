Опубликован отчет «Озеленение экономического коридора Китай-Монголия-Россия: визуальный синтез»

CentralAsia (MNG) - Презентация нового доклада «Озеленение экономического коридора Китай – Монголия – Россия - Визуальный синтез» состоялась как в виртуальном, так и в очном формате 1 октября в Международном доме окружающей среды в Женеве, Швейцария. Отчет, иллюстрирующий развитие событий в рамках программы «Один пояс, один путь» в Монголии, был подготовлен Zoï Environment Network при поддержке Швейцарского федерального управления по окружающей среде и Постоянного представительства Монголии при Организации Объединенных Наций в Женеве.





В мероприятии, посвященном презентации отчета, приняли участие Л. Пурэвсурэн, Постоянный представитель Монголии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Мартин Рон, заместитель начальника отдела международных отношений, Федеральное управление по окружающей среде, Швейцария, Отто Симонетт, директор, Zoï Environment Network, Роуэн Палмер, специалист по программам, Партнерство по устойчивой инфраструктуре, представители базирующихся в Женеве международных экологических организаций, швейцарского частного сектора и Торгово-промышленной палаты, а также некоторые исследователи.

Посол Л. Пурэвсурэн отметил, что крупные инфраструктурные проекты железных и автомобильных дорог, которые будут реализованы в рамках Трехсторонней программы коридоров, не только свяжут Россию и Китай, но и создадут кратчайший коридор между Европой и Азией. Он подчеркнул, что эти проекты открыты для участия и инвестиций третьих сторон, и что монгольская сторона привержена использованию самых передовых экологически чистых технологий при реализации проектов в соответствии с международными стандартами.





«Монголия выступила с инициативой, направленной на обеспечение экологической устойчивости инфраструктурных проектов в 2017 году, и в 2019 году на Ассамблее ООН по окружающей среде была принята резолюция. Инициатива получила широкую оценку на глобальном уровне», - сказал представитель Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) Роуэн. Палмер, добавив, что Монголия была первой страной, присоединившейся к Партнерству ЮНЕП по действиям в области зеленой экономики.

источник: zoinet.org

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