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  5 октября 2020
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Обсуждалась комплексная политика развития детей младшего возраста

CentralAsia (MNG) -  1 октября в партнерстве с ЮНИСЕФ Министерство образования и науки организовало консультативную встречу по комплексной политике поддержки развития детей младшего возраста.

Представители Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, ЮНИСЕФ и соответствующих организаций приняли участие во встрече для обсуждения разработки и реализации комплексной политики поддержки развития детей до 6 лет. , а также обеспечение межотраслевого партнерства.

Участники обменялись мнениями о текущей ситуации в области образования, здравоохранения, питания и питания, ухода и защиты детей младшего возраста, программах развития детей младшего возраста в регионе Восточной Азии и Тихого океана, передовой практике, внедряемой ЮНИСЕФ в сельских районах. , и меры, которые должны быть немедленно реализованы для создания корреляции между секторами, и пришли к решению о создании рабочей группы.

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