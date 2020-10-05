10-я смена монгольских миротворцев отправится в Южный Судан

CentralAsia (MNG) - Напомним, сегодня около 900 монгольских военнослужащих принимают участие в миротворческих операциях ООН в Южном Судане. Это уже девятая смена и девятой батальон MONBATT IX ВС Монголии.

Тогда десятая смена готова отправиться в Южный Судан. И это будет десятой батальон MONBATT X ВС Монголии.

В последние годы население Южного Судана пережило и гражданскую войну, и нехватку пищи, и нехватку продуктов питания. Государственное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии направило 21 сотрудников на миротворческую операцию ООН в Южном Судане в составе Х смены. Сотрудники агентства по чрезвычайным ситуациям постоянно участвуют в миротворческих операциях ООН, и с 2012 года около 240 сотрудников были задействованы в операциях по поддержанию мира.

В обязанности монгольских миротворцев входит защита гражданских лиц, обеспечение безопасности баз ООН, патрулирование территории, сопровождение конвоев, поддержка поисковых операций, проводимых полицией ООН, а также защита сослуживцев-миротворцев, осуществляющих операции по техническому обслуживанию и разминированию дорог.

Монголия впервые присоединилась к миротворчеству Организации Объединенных Наций в 2002 году - два невооруженных военных наблюдателя участвовали в Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. Вскоре после этого Монголия направила еще двух офицеров для участия в Миссии ООН в Демократической Республике Конго. С тех пор Монголия продолжает расширять свое участие в операциях ООН по поддержанию мира в горячих точках.

В 2006 году Монголия внесла свой первый значительный вклад в миротворчество ООН, отправив 250 военнослужащих для участия в Миссии ООН в Либерии, западноафриканской стране, которая восстанавливается после жестокой гражданской войны. Шесть лет спустя Монголия направила батальон из 850 военнослужащих (крупнейшее число военнослужащих на сегодняшний день) для участия в Миссии ООН в Южном Судане, где они продолжают играть важную роль в защите гражданских лиц.

На протяжении 17-летней истории участия Монголии в миротворческой деятельности ООН, монголы отличались высоким уровнем подготовки кадров и высоким числом женщин, направляемых для участия в миротворческих миссиях.

Монголия стала 27-й страной, внесшей крупный вклад в миротворчество ООН, при этом около 900 монгольских военнослужащих и полицейских приняли участие в пяти операциях. Но Монголия не забыла свою первую миссию — страна продолжает посылать военных наблюдателей в Западную Сахару.

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