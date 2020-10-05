В Узбекистане за сутки выявлено 449 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:00 4 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 58687 (+75).

По данным Минздрава, за сутки скончались 5 больных коронавирусом и общий показатель достиг 482.

В Ташкенте, Республике Каракалпакстан, Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской, Наманганской, Самаркандской, Андижанской и Кашкадарьинской областях выздоровело всего 464 человека.

В настоящее время из выявленных 58 687 пациентов выздоровели 55 318 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 94 процента.

Из 2 887 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 565 находятся в тяжелом, а 301 – крайне тяжелом состоянии.