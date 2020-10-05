[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявлено 449 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 4 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 58687 (+75).

По данным Минздрава, за сутки скончались 5 больных коронавирусом и общий показатель достиг 482.

В Ташкенте, Республике Каракалпакстан, Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской, Наманганской, Самаркандской, Андижанской и Кашкадарьинской областях выздоровело всего 464 человека.

В настоящее время из выявленных 58 687 пациентов выздоровели 55 318 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 94 процента.

Из 2 887 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 565 находятся в тяжелом, а 301 – крайне тяжелом состоянии.

print
  • Пресс-секретарь президента России Песков ответил на вопрос о вводе российских миротворцев в Карабах
  • В России обновили рекорд мая, выявив более 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
  • Кандидат в президенты США Байден сдал отрицательный тест на коронавирус


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com