В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 9,9 тыс. человек

- Таджикистан, общество
- 9:24, 05 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
За сутки 63 человека по подозрению находились под наблюдением врачей, 42 человека выписаны после выздоровления, скончался еще один пациент.
Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 9935 человек, из них выздоровели 8749 пациентов, скончались 78 человек.
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