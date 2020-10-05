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  5 октября 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 9,9 тыс. человек

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 63 человека по подозрению находились под наблюдением врачей, 42 человека выписаны после выздоровления, скончался еще один пациент.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 9935 человек, из них выздоровели 8749 пациентов, скончались 78 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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