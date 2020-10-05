На утро 5 октября в Казахстане выявили 59 новых случаев коронавируса. Всего — 108 236

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 59 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 октября сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 14;
- Карагандинская область - 13;
- Северо-Казахстанская область - 9;
- Павлодарская область - 7;
- город Нур-Султан - 6;
- Акмолинская область - 4;
- Костанайская область - 2;
- город Алматы - 1;
- Атырауская область - 1;
- Жамбылская область - 1;
- Западно-Казахстанская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 108 236 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения