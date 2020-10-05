На утро 5 октября в Казахстане выявили 59 новых случаев коронавируса. Всего — 108 236

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 59 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 октября сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 14;

- Карагандинская область - 13;

- Северо-Казахстанская область - 9;

- Павлодарская область - 7;



- город Нур-Султан - 6;

- Акмолинская область - 4;

- Костанайская область - 2;



- город Алматы - 1;



- Атырауская область - 1;

- Жамбылская область - 1;



- Западно-Казахстанская область - 1.



Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 108 236 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения