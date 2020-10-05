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  5 октября 2020
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На утро 5 октября в Казахстане выявили 59 новых случаев коронавируса. Всего — 108 236

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 59 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 октября сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 14;

- Карагандинская область - 13;

- Северо-Казахстанская область - 9;

- Павлодарская область - 7;

- город Нур-Султан - 6;

- Акмолинская область - 4;

- Костанайская область - 2;

- город Алматы - 1;

- Атырауская область - 1;

- Жамбылская область - 1;

- Западно-Казахстанская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 108 236 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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