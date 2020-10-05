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  5 октября 2020
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Трамп ненадолго покинул госпиталь, чтобы поблагодарить своих сторонников. Фото
Лимузин с Трампом проехал по улице, на которой собрались сторонники президента
Лимузин с Трампом проехал по улице, на которой собрались сторонники президента
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп, который проходит лечение от коронавируса, в воскресенье ненадолго покинул больницу, чтобы выразить благодарность своим сторонникам, собравшимся у клиники имени Уолтера Рида, сообщает ВВС.

Черный бронированный автомобиль с Трампом медленно проехал по улице, на которой собрались его сторонники. Стекла машины были подняты.

Незадолго до этого Трамп написал в Твиттере: «Я думаю, мы преподнесем сюрприз патриотам, которые собрались здесь на улице».

Эта короткая поездка была совершена с разрешения врачей, посчитавших ее безопасной для президента и окружающих, сообщили в Белом доме.

Тем не менее этот шаг Трампа вызвал противоречивые отклики. «Более 205 тыс. американцев умерли. Нам нужно лидерство, а не фотосессии», - заявил представитель демократического большинства в Конгрессе Хаким Джеффрис.

В воскресенье стали известны подробности того, как лечат президента Трампа, у которого в прошлую пятницу был диагностирован коронавирус.

Лечащий врач президента Шон Конли рассказал, что Трампу прописали стероид дексаметазон. Его как правило дают пациентам с тяжелыми симптомами, чтобы у них не нарушалось дыхание.

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