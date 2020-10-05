Московские врачи две недели проработали с 5000 больных коронавирусом в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Бригада московских врачей вернулась из Узбекистана после двухнедельной командировки. За это время врачи Москвы осмотрели более 5 тыс. пациентов, об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования здравоохранения Москвы.



"В первую очередь перед нашей бригадой стояла задача по изучению эпидемиологической обстановки в Узбекистане. Мы встречались с губернатором и обсуждали ситуацию по заболеваемости коронавирусом в республике. Совместно с местными органами здравоохранения был разработан комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса в стране. Московские специалисты побывали в десятках больниц, которые занимаются лечением COVID-19 и осмотрели более 5 тыс. пациентов. В том числе и пациентов, находящихся в реанимации и отделении интенсивной терапии", - отметил руководитель бригады врачей Константин Покровский.

Специалисты работали в шести крупных городах: Карши, Ташкенте, Намангане, Фергане, Андижане, Термезе, а также посещали отдаленные населенные пункты.

За две недели работы в Узбекистане российские врачи ежедневно осматривали сотни пациентов, корректировали тактику лечения. Бригада реаниматологов осмотрела всех сложных пациентов, которые находились в реанимации.

"В составе мультидисциплинарной бригады врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врач лабораторной диагностики, медицинские сестры-анестезисты, эпидемиологи, начальник кислородно-газификационной службы, пульмонологи и терапевты. Это врачи из 15 ведущих столичных стационаров, а также из трех детских и двух инфекционных больниц департамента здравоохранения Москвы", - говорится в сообщении.