Бомбардировка столицы Карабаха попала на видео

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CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Фейсбук видео ударов по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.



В ролике видны удары по городу, перед этим слышен звук воздушной тревоги. Во второй части видео показаны последствия удара: искореженные гражданские машины, разрушенные жилые дома, воронки от разорвавшихся снарядов, пишет РИА Новости.



Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.



В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.