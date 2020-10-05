Сын Бердымухамедова продемонстрировал отцу образцы отечественной электронной продукции

CentralAsia (TM) - 2 октября министр промышленности и строительного производства Сердар Бердымухамедов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о развитии отечественной электронной промышленности и выпуске импортозамещающей продукции.

Сын продемонстрировал отцу образцы готовящейся к выпуску отечественной электронной продукции: смарт-телевизоры диагональю 65 дюймов, сотовые телефоны с двумя сим-картами, смартфоны, моноблоки, сплит-кондиционеры, роутеры и кулеры для охлаждения и нагрева воды, сообщает госинформагентство ТДХ.

Их производством занимается совместное Хозяйственное общество «Aýdyň gijeler», созданное с долевым участием Министерства промышленности и строительного производства (49%).

Завод уже наладил выпуск различных LED-ламп, обучающих компьютеров для школьников и нетбуков, смарт телевизоров «Tolkun» и «Zemin» диагональю 32, 42 и 55 дюймов и телевизоров диагональю 65 дюймов.

«Министр промышленности рассказал об особенностях продукции электронной промышленности и используемых технологиях. Он сообщил о возможности их присоединения к компьютерам, роутерам и управления ими посредством одного пульта», – пишет издание.

Сердар обратился к президенту с просьбой дать названия новым телевизорам, компьютерам и мобильным телефонам.

Глава государства назвал смарт-телевизор диагональю 65 дюймов «Älem», компьютер типа моноблока – «Şowly», смартфон – «Milli», мини-телефоны с двумя сим-картами – «Körpe», роутеры – «Uçgun», кулеры – «Teşne» и сплит-кондиционеры – «Mylaýym».

В заключение Бердымухамедов поручил расширить ассортимент техники, сделать цены на нее доступными и обеспечить ею население.

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