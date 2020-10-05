Кандидат в президенты США Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден сдал повторный тест на коронавирус. Результаты теста оказались отрицательными, сообщили в его штабе.



В пятницу у президента США Дональда Трампа был обнаружен коронавирус. Байден находился с ним на дебатах во вторник. Байден сдал второй тест на СOVID-19 за последние несколько дней.

Ранее глава администрации Белого дома Марк Медоуз сообщал, что состояние Трампа вызывало опасение.



Из-за болезни Трампу пришлось приостановить свою предвыборную кампанию — все мероприятия с его участием либо отменены, либо перенесены в онлайн-формат.