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  5 октября 2020
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Кандидат в президенты США Байден сдал отрицательный тест на коронавирус
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден сдал повторный тест на коронавирус. Результаты теста оказались отрицательными, сообщили в его штабе.

В пятницу у президента США Дональда Трампа был обнаружен коронавирус. Байден находился с ним на дебатах во вторник. Байден сдал второй тест на СOVID-19 за последние несколько дней.

Ранее глава администрации Белого дома Марк Медоуз сообщал, что состояние Трампа вызывало опасение.

Из-за болезни Трампу пришлось приостановить свою предвыборную кампанию — все мероприятия с его участием либо отменены, либо перенесены в онлайн-формат.

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