Книгу президента Туркменистана перевели на китайский язык

CentralAsia (TM) - Книга президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен», которую он написал в августе этого года, была переведена на китайский язык, передает госинформагентство ТДХ.

«Это позволит дружественному народу Поднебесной ближе познакомиться с культурой и мировоззренческими устоями туркменского народа, лучше понять национальные традиции туркмен», – пишет издание.

Это уже 53-е произведение, написанное Бердымухамедовым после того, как он занял пост президента.

Произведение опубликовано в онлайн-библиотеке на туркменском языке.