Книгу президента Туркменистана перевели на китайский язык
- Туркменистан, общество
- 11:22, 05 октября 2020
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CentralAsia (TM) - Книга президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен», которую он написал в августе этого года, была переведена на китайский язык, передает госинформагентство ТДХ.
«Это позволит дружественному народу Поднебесной ближе познакомиться с культурой и мировоззренческими устоями туркменского народа, лучше понять национальные традиции туркмен», – пишет издание.
Это уже 53-е произведение, написанное Бердымухамедовым после того, как он занял пост президента.
Произведение опубликовано в онлайн-библиотеке на туркменском языке.