В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 72 человека

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 103 277 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 102;

- Нур-Султан - 13 648;

- Атырауская область - 10 529;

- Карагандинская область - 9820;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6747;

- Шымкент - 4964;

- Алматинская область - 4794;

- Жамбылская область - 4047;

- Северо-Казахстанская область - 3921;

- Павлодарская область - 3773;

- Туркестанская область - 3327;

- Акмолинская область - 3281;

- Актюбинская область - 3198;

- Кызылординская область - 3113;

- Костанайская область - 2924;

- Мангистауская область - 2704.

Коронавирус в Казахстане

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