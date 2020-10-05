Таджикистан и Афганистан подписали меморандум по использованию водных ресурсов Пянджа и Амударьи

CentralAsia (TJ) - Таджикистан и Афганистан на прошлой неделе подписали Меморандум о взаимопонимании по охране окружающей среды горной экосистемы бассейна рек Пяндж и Амударьи, сообщает Центр новостей ООН.

Меморандум рассчитан на 5 лет и подразумевает реализацию мер по: 1) противодействию изменению климата; 2) сохранению биоразнообразия; 3) мониторингу качества воды; 4) экологической оценке; 5) обмену опытом в области управления экосистемами.

«Соглашение обеспечивает Афганистану и Таджикистану возможность совместно принимать решения, направленные на борьбу с изменением климата и сохранение биоразнообразия. Мы надеемся, что в будущем это сотрудничество будет распространяться и на другие страны бассейна Амударьи», - сказал глава программы ЮНЕП по вопросам бедствий и конфликтов Гарри Льюис.

По мнению наблюдателей, Таджикистан, активизируя сотрудничество с Афганистаном, пытается выработать общие подходы по использованию водных ресурсов трансграничных рек.

На сегодняшний день при ежегодном стоке бассейна р.Амударьи 78,34 км3 более 25%, то есть около 20 км3, образуется на территории Афганистана (Таджикистан – 60,9%, Узбекистан – 6,6%). Водозабор Афганистаном уже варьируется между 3 и 5 км3 в год.

В ближайшие 15 лет Кабул планирует увеличить отбор воды из Амударьи до 10 км3 в год.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения