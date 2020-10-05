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  5 октября 2020
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Трампу прописали стероид дексаметазон, который дают пациентам с тяжелыми симптомами COVID-19
лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли во время пресс-конференции
лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли во время пресс-конференции
// Erin Scott/Reuters

CentralAsia (CA) -  Медицинская группа, лечащая Дональда Трампа, у которого в конце прошлой недели был обнаружен коронавирус, сообщила, что президенту прописали стероид дексаметазон, так как его уровень кислорода в крови упал.

Главный лечащий врач Трампа Шон Конли вчера заявил журналистам, что «состояние Трампа продолжает улучшаться» и он может вернуться в Белый дом уже сегодня.

Конли сказал, что Трамп использует кислородную маску, чтобы уровень кислорода в крови не упал.

Другой член группы, доктор Брайан Гарибальди, сказал, что 74-летнему Трампу в субботу прописали стероид дексаметазон, который обычно дают пациентам с тяжелыми симптомами, чтобы у них не нарушалось дыхание. Уровень кислорода в крови Трампа в настоящее время стабильный, сообщили медики.

«Он получил свою первую дозу этого препарата, и мы планируем продолжать лечение им», - сказал Гарибальди.

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