Трампу прописали стероид дексаметазон, который дают пациентам с тяжелыми симптомами COVID-19

лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли во время пресс-конференции // Erin Scott/Reuters

CentralAsia (CA) - Медицинская группа, лечащая Дональда Трампа, у которого в конце прошлой недели был обнаружен коронавирус, сообщила, что президенту прописали стероид дексаметазон, так как его уровень кислорода в крови упал.



Главный лечащий врач Трампа Шон Конли вчера заявил журналистам, что «состояние Трампа продолжает улучшаться» и он может вернуться в Белый дом уже сегодня.



Конли сказал, что Трамп использует кислородную маску, чтобы уровень кислорода в крови не упал.



Другой член группы, доктор Брайан Гарибальди, сказал, что 74-летнему Трампу в субботу прописали стероид дексаметазон, который обычно дают пациентам с тяжелыми симптомами, чтобы у них не нарушалось дыхание. Уровень кислорода в крови Трампа в настоящее время стабильный, сообщили медики.



«Он получил свою первую дозу этого препарата, и мы планируем продолжать лечение им», - сказал Гарибальди.