172 новых случая коронавируса выявили в 9 областях Узбекистана

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 5 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 58 859 (+172).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены: 38 человек в Джизакской области, 34 в Ташкенте, 30 в Ташкентской области, 24 в Бухарской области, 14 в Андижанской области, 11 человек в Самаркандской области, 10 человек в Сурхандарьинской области, 6 человек в Кашкадарьинской области, 5 в Каракалпакстане.

За ночь скончался 1 больной коронавирусом.

На данный момент в стране выздоровели 55 318 человек, инфицированных коронавирусом (94%). В настоящее время в стране 3058 пациентов продолжают лечение.