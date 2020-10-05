В мире коронавирусом заражены более 35 млн человек

CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 35 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 5 октября в более, чем 188 странах и территорий мира зарегистрировано 35 079 152 случая заражения COVID-19, от вируса скончались более 1 миллиона человек.

Более половины всех случаев коронавируса приходится на три страны — США, Индию и Бразилию, 7,4 млн, 6,5 млн и 4,9 млн соответственно.

По количеству скончавшихся также лидируют США, Бразилия и Индия.