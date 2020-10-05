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  5 октября 2020
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Итальянский модный дом представил платье для мужчин стоимостью $2 тысячи. Фото

CentralAsia (CA) -  Итальянский дом моды Gucci в рамках новой осенне-зимней коллекции 2020 года представил платье для мужчин, пишет британское издание Daily Mail.

Оранжевое платье в клетку за 1700 фунтов стерлингов ($2,1 тыс.) с бантиком на поясе разработано, чтобы «разрушить токсичные стереотипы, формирующими мужскую гендерную идентичность», заявили дизайнеры.

Платье можно носить поверх джинсов. Оно сделано из легкой струящейся ткани, чтобы продемонстрировать идею текучести. Также есть вариант расцветки с цветочным принтом.

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