В Таджикистане погибли два солдата-срочника, пытавшиеся спасти подростка из воды

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в Горно-Бадахшанской автономной области продолжаются поиски двух солдат, которые утонули 29 сентября в реке Бартанг, притоке Пянджа.

Как пишет портал "Ахбор", Сироджиддин Ятимов и Кандилджон Вохидов, двое солдат-срочников одной из воинских частей в Рушанском районе, погибли при спасении школьника. По официальным данным, учащийся 10 класса кишлака Вамар Рушанского района хотел свести счеты с жизнью и бросился в реку там, где река Бартанг впадает в реку Пяндж.

«Когда мальчик все-таки бросился в воду, солдаты прыгнули за ним в ледяную воду. Возможно, тяжелые солдатские сапоги и ледяная вода сыграли свою роль: военнослужащие не смогли спасти мальчика, и им самим не суждено было выбраться из воды живыми. Их поступок можно назвать геройским», - рассказал Хасан Раджабов, один из командиров воинской части в Рушане.

30 сентября тело мальчика было обнаружено и передано родным. Причины, толкнувшие его на суицид, устанавливаются. В настоящее время спасатели ГБАО и жители Рушанского района продолжают поиски тел утонувших солдат.

Река Пяндж пролегает между Таджикистаном и Афганистаном. Афганские пограничники также уведомлены об инциденте и в случае обнаружения тел утопленников они свяжутся с таджикской стороной.

Хасан Раджабов говорит, что сегодня в реке была обнаружена фуражка солдата Сироджиддина Ятимова.

Махасти Зухурова, сестра покойного Сироджиддина Ятимова, рассказала, что двухлетний срок армейской службы брата подходил к концу: «Нам рассказали, что мой брат уговаривал мальчика остановиться. Он вроде прислушался. Но вдруг увидел, как к нему бежит родственник, и поспешно бросился в реку. Брат был очень добрым, он не мог оставаться зрителем этой трагической ситуации и тоже бросился в воду вслед за мальчиком, чтобы спасти его. Сироджиддин отслужил два года и на днях должен был вернуться домой...».

Отец Кандилджона Вохидова, жителя Яванского района Хатлонской области, лично приехал в Рушан, чтобы участвовать в поисках тела сына.

В поисках ему помогают местные жители и сотрудники официальных структур.

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