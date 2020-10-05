Президент Казахстана поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения

CentralAsia (TJ) - Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает «Ховар».



В ходе беседы глава Казахстана поздравил Эмомали Рахмона с днём рождения и выразил ему наилучшие пожелания.



Касым-Жомарт Токаев подчеркнул вклад президента Таджикистана в обеспечении устойчивого социально-экономического развития Таджикистана и укреплении его авторитета на международной арене как результат дальновидной политики и эффективной миротворческой деятельности главы государства.



В свою очередь, Рахмон выразил слова благодарности Токаеву за тёплые поздравления, и подчеркнул, что совместными усилиями сторон сотрудничество Таджикистана и Казахстана и впредь будет расширятся в формате стратегического партнерства, достигнув новых высот.

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