Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

CentralAsia (TJ) - Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, высоко оценив личный вклад таджикского коллеги в укрепление отношений стратегического партнерства между двумя странами, а также в наращивание взаимодействия на площадках ОДКБ, СНГ и ШОС, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

"Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних объединений", - говорится в поздравительной телеграмме Путина. Российский лидер подтвердил намерение продолжать конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Президент также отметил, что под руководством Рахмона Таджикистан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет важную роль в региональных делах. "Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и значительным международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, настоящий лидер своей страны", - указал глава РФ. Путин пожелал Рахмону крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону сегодня, 5 октября исполнилось 68 лет. С днем рождения лидера РТ поздравили главы ряда государств.

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