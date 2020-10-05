[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

CentralAsia (TJ) -  Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, высоко оценив личный вклад таджикского коллеги в укрепление отношений стратегического партнерства между двумя странами, а также в наращивание взаимодействия на площадках ОДКБ, СНГ и ШОС, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

"Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних объединений", - говорится в поздравительной телеграмме Путина. Российский лидер подтвердил намерение продолжать конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Президент также отметил, что под руководством Рахмона Таджикистан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет важную роль в региональных делах. "Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и значительным международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, настоящий лидер своей страны", - указал глава РФ. Путин пожелал Рахмону крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону сегодня, 5 октября исполнилось 68 лет. С днем рождения лидера РТ поздравили главы ряда государств.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Трампу прописали стероид дексаметазон, который дают пациентам с тяжелыми симптомами COVID-19
  • Президент Азербайджана И.Алиев сообщил о взятии села Мадагиз и сразу переименовал его
  • В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 95 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com