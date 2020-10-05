В Узбекистане начал работу представитель китайской торговой площадки Alibaba Group

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане упрощена регистрация на китайской торговой платформе Alibaba. Официальным представителем этой компании в Узбекистане стала Ассоциация экспортеров Узбекистана.

Одной из первых экспортный контракт с платформой на $3 млн подписала узбекская кондитерская компания, сообщило национальное агентство УзА.

"Ранее местные узбекские предприниматели экспортировали свою продукцию через сайт Alibaba в сумах", - отметил ведущий специалист Ассоциации экспортеров Узбекистанасказал Маруф Пардаев. - Но это довольно большой портал, очень сложный процесс, поэтому при регистрации было много недоразумений. Многие предприниматели не смогли наладить работу".

Теперь, в соответствии с соглашением с китайской компанией, Alibabа упростила доступ к платформе для узбекских экспортеров. Это откроет широкий спектр возможностей для местных узбекских компаний и экспортеров для размещения своей продукции на этом портале.

"Фактически, Alibaba еще не открыла филиал в Узбекистане, - сказал председатель Ассоциации экспортеров Узбекистана Мухтор Умаров. - Потому что требования у них высокие. Многие естественно задаются вопросом, в чем польза для Узбекистана. Во-первых, мы можем быстро, удобно и недорого представить наши продукты в глобальной электронной сети. Для обеих сторон эта платформа служит гарантией. В результате наши предприниматели смогут экспортировать свою продукцию. Во-вторых, что наиболее важно, через Alibaba мы можем выйти на китайский рынок и через Китай в соседние страны. Это позволит увеличить узбекский экспорт в 2-3 раза", - отмечает председатель АЭУ.

Одной из первых экспортный контракт с платформой на $3 млн подписала узбекская кондитерская компания. Эксперты рассматривают официальную деятельность Alibaba как шаг к экономическим переменам в Узбекистане и завоеванию мировой онлайн-платформы.