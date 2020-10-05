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  5 октября 2020
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В России за сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки выявили 10 888 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заражения выявили в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2861 (26,3%). Таким образом, всего с начала пандемии в стране нарастающим итогом зафиксировано 1 225 889 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 48 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 358 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 230 120 человек.

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