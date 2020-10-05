Число жертв коронавируса в России возросло до 24,7 тыс. человек
- Азия и мир, общество
- 13:41, 05 октября 2020
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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 117 человек, передает оперативный штаб.
Большинство случаев смерти выявили в Москве – 27 и Санкт-Петербурге – 14.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в России достигло 21 475 человек. Всего с начала пандемии заражены 1 225 889 человек, из них выздоровели 982 324 человека, под медицинским наблюдением остаются 230 120 пациентов.